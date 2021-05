Podcast Churros y Tácticas: Hay So Much Salty Liga

Dans cet épisode réservé aux mécènes du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

Diego obtient les vibrations de 2017 Kiyan arrive avec une prédiction bouleversante à la frustration de Diego Le changement en 2ème mi-temps du match Barcelone vs Grenade Barcelone “ tire un Real Madrid ” Insanly mauvaise défense des sous-marins de Gerard Pique et Samuel Umtiti Ronald Koeman (et carton rouge / suspension) Koeman est-il le bon manager pour le Barça? Le bon et le mauvais de la victoire de Villarreal sur l’équipe et l’alignement d’Arsenal Real Madrid contre Osasuna Et plus encore.

Félicitations pour être un consommateur de churro d’élite.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn – Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se plongent dans les sujets les plus chauds de la Liga. Nous examinons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

