Podcast Churros y Tácticas : la gymnastique financière du Barça ; Souvenirs classiques

Dans cet épisode du Churros y Tácticas Podast, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– Réflexion sur les finales de ce week-end

– Antoine Griezmann était-il mieux d’aller au Real Madrid qu’à Barcelone ?

– Souvenirs de la victoire 3 – 1 de Barcelone contre le Real Madrid lors du Clasico 2011

– Quelles sont les options financières du Barça en ce moment ?

– Un scénario gagnant-gagnant pour Lionel Messi, Barcelone (et une autre partie) tel que proposé par Kiyan

– Réflexions sur Bukayo Saka prenant le cinquième penalty

– Les pronostics Balon D’or

– Et plus.

