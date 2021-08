Podcast Churros y Tácticas: La Liga dit au revoir à Odegaard avant le week-end d’ouverture

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– Tous les angles du départ de Martin Odegaard

– Barcelone pourra-t-il inscrire ses nouveaux joueurs ?

– Notre ressenti en voyant Lionel Messi et Sergio Ramos s’embrasser

– L’activité de Kylian Mbappe sur les réseaux sociaux

– Messi aura-t-il de meilleurs chiffres au PSG ?

– La meilleure façon de profiter de la vie nocturne de Madrid

– Prédictions pour les champions de la Liga et Pichichi

– Messi reviendra-t-il au Barça ?

– Quelle est la meilleure tapa ?

– Et plus.

Dégustez les churros crus, chers mécènes.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn — Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se penchent sur les sujets les plus brûlants de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

Aimez-vous ce podcast? Devenez mécène et gagnez des récompenses pour aussi peu que 3$/mois ! Patreon.com/ChurrosYTacticas