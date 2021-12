Podcast Churros y Tácticas : la semaine humiliante du Barça ; débat CHÈVRE

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– Comment diable est-ce arrivé au Barça?

– Qui était Xavi sermonné dans les vestiaires après le match ?

– Les futres de Ter Stegen et Frenkie de Jong

– De qui Barcelone devrait-il quitter?

-Oscar Mingueza

– Le Barça pourra-t-il garder Ronald Araujo ?

– L’équipe féminine de Barcelone

-Cristiano Ronaldo contre Lionel Messi

– Et plus.

Le co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, ainsi que Diego Lorijn — Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se penchent sur les sujets les plus brûlants de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

