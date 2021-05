Podcast Churros y Tácticas: Le dernier week-end de la Liga …

Photo par Denis Doyle / .

Kiyan Sobhani et Diego Lorijn passent par un mailbag pour préparer le dernier jour du match.

Dans cet épisode réservé aux mécènes du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Quel sera le XI de Barcelone et du Real Madrid dans cinq ans?

– Sergio Aguero, Memphis Depay et Georginio Wijnaldum sont-ils des joueurs «standard du Barca»?

– Qui aura une équipe plus forte avant la saison prochaine, le Real Madrid ou Barcelone?

– Qui est le plus susceptible de partir, Sergio Ramos ou Lionel Messi?

– Revisiter l’idée de la Super League européenne

– Comment pouvons-nous rendre les ligues plus divertissantes?

– Le nouvel accord ESPN / La Liga

– Intégrité journalistique

– Et plus.

Cliquez ici pour y accéder

Félicitations pour être un mangeur de churro haut de gamme. Profitez-en.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn – Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se plongent dans les sujets les plus chauds de la Liga. Nous examinons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

Aimez-vous ce podcast? Devenez mécène et gagnez des récompenses pour aussi peu que 3 $ / mois! Patreon.com/ChurrosYTacticas