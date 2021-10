Podcast Churros y Tácticas: le limogeage de Koeman, qui est le prochain et un pic à l’inévitable Raul vs Xavi Era

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– Réactions initiales à la fois sur le limogeage de Ronald Koeman

– Quels sont les différents attributs nécessaires pour le prochain entraîneur ?

– Avantages et inconvénients de Xavi

– C’était bien de laisser partir Koeman ?

– L’intensité de l’entraînement de Barcelone sous Koeman

– Pourcentage (et calendrier) de l’arrivée de Xavi

– Pourquoi Erik Ten Hag est un meilleur choix que Xavi

– L’identité tactique de Xavi

– Citations intéressantes de Xaxi

– À quel point Barcelone sera-t-il patient avec lui ?

– Et plus.

Profitez des churros crus, patrons !

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn — Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se penchent sur les sujets les plus brûlants de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

