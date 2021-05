Podcast Churros y Tácticas: Le sac postal Conte / Poch / Koeman / Tactics

Dans cet épisode réservé aux mécènes du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani répond aux questions sur:

– Poch contre Conte

– Le fiasco Ronaldo Koeman / Joan Laporta

– Quels joueurs le Real Madrid devrait-il vendre / faire venir?

– Quelle est la meilleure partie de l’année?

– Pederol est-il fiable?

– Marcelino est-il un bon candidat?

– Une histoire épique de Kiyan expulsant quelqu’un de Patreon

– Pourquoi Zidane est-il parti?

– Le 3-5-2 de Conte fonctionnerait-il chez Real?

– Et plus!

Grazie, légendes Churros

