Podcast Churros y Tácticas: les données indiquent que le Real Madrid surperforme alors que le Barca sous-performe

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– Est-ce que Barcelone s’améliorera tandis que le Real Madrid empirera ? Les données pointent dans cette direction, mais nous décomposons pourquoi cela peut ou non se produire.

– Alex Collado et Francisco Trincao

– Plus d’informations sur « l’identité » et combien nous en parlerons

– Xavi Hernandez annule l’interview de Gerard Pique

– Et plus.

