Podcast Churros y Tácticas : les plus grosses erreurs de Florentino ; Clasico XI combiné ; Laporta contre Bartomeu

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– Comme Antoine Griezmann est toujours bon

– Les transferts dont nous sommes heureux ne se sont jamais matérialisés

– L’effort papillon de Sir Alex Ferguson lançant une chaussure à David Beckham

– Les plus grosses erreurs de Florentino Perez

– L’état de l’Estadio Stantiago Bernabeu

– Nouveaux albums Drake / Kanye / Nas

– Matrix Ressurection

– Les fans de football surveillent-ils vraiment de près pendant 90 minutes, et combien d’entre eux le font au niveau tactique ?

– Dépendance à la caféine

– Barcelone changera-t-il sa position sur l’accord CVC ?

– Action en justice de Joan Laporta contre Jose Bartomu

– Combiné Real Madrid – Barcelone XI

– Et plus.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn — Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se penchent sur les sujets les plus brûlants de la Liga.

