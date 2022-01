Podcast Churros y Tácticas: Matchups Clasico, nouveau contrat d’Umtiti, forme d’Oblak

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

La forme de Luuk de Jong Le moyen efficace de Grenade de mettre MATS dans des situations de panique Dani Alves devrait-il jouer des minutes importantes? Vinicius Jr et Ferland Mendy contre le flanc droit du Barça, le nouveau contrat de Samuel Umitit – pourquoi l’accepterait-il? La chute choquante de Jan Oblak : est-ce juste un blip ? Que s’est-il passé? Et plus.

