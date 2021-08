Podcast Churros y Tácticas : Qui a la meilleure équipe la saison prochaine ? Real Madrid ou Barça ?

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– Mise à jour de Diego sur la pression du Barca

– Rey Manaj

– L’âge de Mariano Diaz par rapport aux réalisations professionnelles

– Les débuts de Memphis Depay

– La complication de la situation Antoine Griezmann

– Classement des 3 meilleures équipes en Espagne

– Situation Ilaix Moriba

– Le onze de départ du Barca la saison prochaine

– Le battage médiatique de Nico Gonzalez

– Pourquoi Kiyan pense que c’est une année de transition pour le Real Madrid et pourquoi Diego ne l’accepte pas

– 2 façons dont le Real Madrid a raté

– La théorie de Kiyan 2022

– Kiyan nie que Neymar grossisse

– Le Real Madrid devrait-il pousser pour Harry Kane ?

– Et plus.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn — Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se penchent sur les sujets les plus brûlants de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

