Podcast Churros y Tácticas: rapports Mbappe, saut Vinicius, positionnement Alaba / Mendy

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani répond aux questions sur :

– Sa carrière théorique de footballeur

– Est-ce que David Alaba doit aller à CB quand Ferland Mendy revient ?

– Kylian Mbappe voudrait-il s’allier à Erling Haaland ?

– L’origine sur Churros y Tácticas

– Quelle valeur le football a-t-il pour la société ?

– Vinicius Jr contre Ansu Fati

– Les stars de la Liga éclatent

– L’importance de Dani Carvajal

– Améliorer la Liga en tant que produit

– Et plus.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn — Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se penchent sur les sujets les plus brûlants de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

