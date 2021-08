Podcast Churros y Tácticas: Récapitulatif du week-end d’ouverture du presseur de La Liga PLUS Laporta

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– Conférence de presse de Joan Laporta sur la situation financière de Barcelone

– Baisse de salaire de Gerard Pique

– Quelles sont ses intentions ?

– Barcelone vs Real Sociedad

– Qu’est-ce qui n’allait pas avec La Real ?

– Les performances d’Antoine Griezmann, Martin Braithwaite et Memphis Depay

– Pedro a besoin de repos

– Les sous-marins de Ronald Koeman

– Les médias espagnols ont-ils réagi de manière excessive à la victoire du Real Madrid contre Alaves ?

– La performance de Joselu

– Les commentaires d’après-match de Javi Calleja après le match contre le Real Madrid

– La composition de l’Atletico Madrid contre le Celta Vigo

– Et plus.

