Podcast Churros y Tácticas : sel Clasico de dernière minute

– Reflet de Barcelone vs Dynamo Kiev

– Quel est le XI le plus probable de Barcelone contre le Real Madrid ?

– Ferland Mendy vs Sergiño Dest (et d’autres affrontements clés dans le prochain Clasico)

– À emporter des minutes limitées de Sergio Aguero

– Une évaluation de Luuk de Jong

– Le retour de Dani Carvajal

– Prochaine interview de Diego Lorijn avec Andres Iniesta

– Et plus.

