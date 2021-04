Podcast Churros y Tácticas: Sel de dernière minute avant le Clasico

Dans cet épisode réservé aux mécènes du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– La forme de Barcelone et du Real Madrid à l’approche de ce Clasico

– Les blessures de Barcelone

– Le triplet d’Antoine Griezmann

– Que nous a dit le match Barcelone – Valladolid?

– Matchups clés

– Gil Manzano / Mateu Lahoz choses

– Implications de la course au titre

– Et plus.

Merci d’être un mangeur de churros crus de première qualité. Profitez-en

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn – Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se plongent dans les sujets les plus chauds de la Liga. Nous examinons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

