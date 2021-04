Podcast Churros y Tácticas: une discussion nuancée sur la Super League européenne

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Les citations de Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Unai Emery, etc.

– Diego révèle sa prise

– Interview de Florentino Perez sur El Chriniguito

– L’hypocrisie absolue de certaines personnes

– La position risible du PSG

– Des idées pour que cette proposition de Super League soit meilleure

– La diatribe de Kiyan (encore une fois, hypocrisie)

– Comment vont-ils remplir la ligue avec plus d’équipes?

– Le retrait signalé de Chelsea

– Et plus.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn – Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se plongent dans les sujets les plus chauds de la Liga. Nous examinons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

