Podcast Churros y Tácticas : une réflexion plus approfondie sur la défaite du Real Madrid ; Le défi du Barça pour l’inscription de nouveaux joueurs

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

Plus de réflexion sur la défaite du Real Madrid hier soir Le calendrier à venir Ferran Torres peut-il être inscrit par Barcelone ? La différence de niveaux dramatiques entre le Real et le Barca au cours des cinq dernières années, la victoire de Barcelone sur Majorque, et ce que cela signifiait pour Ter Stegen et Luuk de Jong Xavi cite les absences de Majorque Les adieux de Kieran Tripper ? Et plus.

Avez-vous apprécié ces Churros? Obtenez une version plus brute tous les vendredis sur Patreon.com/ChurrosyTacticas

Le co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, ainsi que Diego Lorijn — Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se penchent sur les sujets les plus brûlants de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

Aimez-vous ce podcast? Devenez mécène et gagnez des récompenses pour aussi peu que 3 $ / mois ! Patreon.com/ChurrosYTacticas