Podcast Churros y Tacticas: Vinicius regarde Benzema et VAR regarde les plaqués

– Un espoir que l’Atletico Madrid perde des points lors des deux prochains matchs?

– Fin de saison de Celtra Vigo et Villarreal

– La performance de Levante contre Barcelone

– Qu’est-il arrivé au Barça en 2ème mi-temps?

– Quelles sont les chances de retour de Pep Guardiola au Barça?

– VAR ne fait rien contre les horribles tacles de Grenade hier soir

– La diatribe de Kiyan à ce sujet

– Playoffs Segunda pour Castilla et Barca B

– Et plus.

