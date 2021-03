Podcast Churros y Tácticas: Xabi Stays; Humdrum de l’Espagne; Wijnaldum

Dans cet épisode réservé aux mécènes du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Xabi Alonso séjournant à la Real Sociedad et les premiers rapports de BILD

– Espagne vs Grèce

– Calendrier à venir de l’Espagne

– Les alignements de Luis Enrique

– Barcelone devrait-elle éviter de signer Georginio Wijnaldum?

– Développement de la jeunesse à Barcelone

– Quel est l’avenir du milieu de terrain de Barcelone?

– Est-ce que «trop de profondeur» est un bon problème à avoir?

– Et plus.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn – Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se plongent dans les sujets les plus chauds de la Liga. Nous examinons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

