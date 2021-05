Podcast Churros y Tácticas: Y a-t-il un complot contre le Real Madrid?

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

L’ennui de Diego avec le récit entourant Zinedine Zidane Y a-t-il un complot d’arbitres contre le Real Madrid? À quel point l’objectif d’Eden Hazard était-il crucial? Où l’Atletico Madrid va-t-il gagner des points maintenant? Barcelone et les horaires restants du Real Madrid Aymeric Laporte choisit l’Espagne Sergio Aguero vs Memphis Depay Diego Bombs Contextualisation des statistiques de Gareth Bale cette saison et pourquoi il n’aurait pas été en mesure de reproduire cela au Real Madrid cette saison Les dominos de transfert du Real Madrid Miralem Pjanic Et plus.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn – Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se plongent dans les sujets les plus chauds de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

