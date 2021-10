Podcast de gestion de Madrid : Castilla Corner présente le Mini-Clasico en avant-première

Cet épisode du podcast Managing Madrid vous est présenté par Royal Sonesta Washington DC, où vous devriez réserver votre séjour lorsque vous venez au spectacle en direct que nous faisons à DC ! Billets ici.

Sam Sharpe, Kristofer McCormack et Ruben Skjerping reviennent après une longue interruption pour discuter :

Les défis de regarder Castilla cette saison Footters La saison jusqu’à présent et ce qui ne va pas L’expérience de l’aile Peter Miguel Gutierrez Quelques visages célèbres des mini-Clasicos précédents Comment Castilla rivalise avec le Barca B Alvaro Fidalgo Mink Peeters agence libre Combien d’argent les jeunes joueurs Fabriquer? Et plus!

Hôtes cette semaine :

Kristofer McCormack (@CastillaCorner)

Sam Sharpe (@CastillaStats)

Ruben Skjerping (@RubenPMN)