Podcast de Las Blancas : auto-sabotage du Real Madrid contre Alavés

Dans cet épisode du podcast Las Blancas, Om Arvind et Grant Little discutent :

Que ce soit le match du Real Madrid Femenino le plus frustrant que nous ayons jamais regardé Les rumeurs de transfert de Freja Olofsson L’attractivité réelle de Madrid en tant que projet Optimisme sur le onze de départ Le vrai fiasco de la formation Aznar – oui, Aznar – marquant Être fatigué Ce qu’Alavés a bien fait tactiquement Critiques positives contre critiques négatives Comment le diamant a commencé à fonctionner La seule façon pour Nahikari García de marquer Domination réelle et réelle L’ensemble de substitutions le plus inexplicable que vous ayez jamais vu La baisse insensée des performances après les changements L’absence totale de réflexion axée sur les processus et la prise de décision L’incohérence tactique au cours de la saison La nécessité d’une philosophie de jeu cohérente La classe de passes longue distance de Claudia Zornoza Le duo Esther-Nahikari travaillant Teresa Abelleira regarde depuis son retour de blessure L’excitation innocente de la pré-saison se sentant si loin

