Podcast de Las Blancas : Blessure de Marta Cardona ; Ce que c’est que de parler à Alexia Putellas

Dans cet épisode du podcast Las Blancas, Om Arvind et Grant Little discutent :

Ce que l’on sait de la blessure de Marta Cardona Cela aurait-il pu être évité ? Comment le départ de Cardona affecte l’équipe et ses perspectives contre Manchester City Pourquoi City est la favorite Grant participant à la Women’s International Champions Cup en tant que journaliste accréditée La relation de Grant avec Morgan Weaver et plusieurs autres joueurs de Thorns Grant interviewe en espagnol ! Mariona Caldentey « snobe » Grant Qu’est-ce que c’est que d’interviewer quelqu’un avec l’aura d’Alexia Putellas Dans quelle mesure devrions-nous prendre des tournois comme le WICC au sérieux ? Si les Portland Thorns sont l’une des meilleures équipes au monde Sophia Smith est une superstar en devenir Récapitulant rapidement le Real Madrid 8-0 Fundación Albacete Le désir incroyable et le rythme de travail d’Esther lors des débuts non officiels de Marina Salas Ariana Arias jouant sur l’aile Nahikari García a enfin marqué La raison ridicule pour laquelle nous n’avons pas pu regarder le Real Madrid 1-0 Madrid CFF DAZN gâcher leur diffusion en direct du match WICC entre Barcelone et le Houston Dash La terrible situation des joueurs du Rayo Vallecano que nous ne devrions pas ignorer

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Accordez peu (@grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

