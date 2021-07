Podcast de Las Blancas : quarts de finale des Jeux ; Le Japon a-t-il révélé une méthode pour battre la Suède ?

Aujourd’hui est le dernier jour absolu où vous pouvez obtenir des billets lève-tôt pour le podcast de Los Angeles.

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Las Blancas, Om Arvind et Grant Little discutent :

Résumé rapide de Brésil-Canada et Angleterre-Australie. Comment la montée en puissance du Japon a perturbé la Suède Où le Japon a perdu le match L’impact du Kosovare Asllani L’USWNT a-t-il besoin d’évoluer sur le ballon ? Grant a raison à propos de Lynn Williams Comment les États-Unis ont eu raison de la première mi-temps Défendre la sélection de Carli Lloyd Les remplaçants ont-ils aggravé les États-Unis ? Pourquoi les Pays-Bas ont mis fin à la réglementation et aux prolongations en tête La zone douteuse des États-Unis défendant Les Américains créent une attaque pour les autres équipes Comment la Suède et l’Australie rivalisent avec la célébration de Mbappé de Megan Rapinoe Lynn Williams devrait-elle commencer en demi-finale et en finale?

