Podcast de Las Blancas : réagir au limogeage de David Aznar et à la nomination d’Alberto Toril

Cet épisode du podcast Managing Madrid vous est présenté par La guilde. Utilisez le code ManagingMadrid pour une remise de 15 % au moment du paiement !

Dans cet épisode du podcast Las Blancas, Om Arvind et Grant Little discutent :

Le limogeage de David Aznar a aveuglé presque tout le monde, y compris Aznar lui-même et les joueurs La position d’Ana Rossell pourrait être menacée Nos réactions à l’actualité Chiringuito l’a brisé en premier La goutte d’eau sur le dos du chameau pour le conseil Pourquoi maintenant et pas avant le manque d’expérience d’Alberto Toril dans le football féminin Que la durée du contrat de Toril signifie quelque chose Pourquoi l’entraîneure adjointe Irene Ferreras n’a pas été nommée en tant que manager CV, historique et réalisations de Toril Ce que les adeptes de Castilla pensent des tactiques de Toril Toril avec Castilla et Elche Toril contre les tactiques d’Aznar Comment Toril pourrait convenir aux joueurs du Real Madrid Quand nous pourrons avoir une idée de la vision de Toril pour l’équipe Quel sera le plus grand effet positif de Toril à court terme L’héritage d’Aznar

Avez-vous apprécié ce podcast ? Veuillez envisager de nous soutenir via Patreon pour plus de contenu bonus : Patreon.com/ManagingMadrid

Managing Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des nouvelles mises à jour, des éditoriaux, des analyses tactiques, des illustrations et, bien sûr, des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid fans pour se connecter et discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps en maintenant ce site Web, et ses podcasts, en marche.

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Accordez peu (@grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

Réservez vos billets pour ces villes lors de la tournée mondiale Managing Madrid Podcast :

New York, décembre

Miami, janvier

Londres, février

Washington DC, mars

Chicago, avril

Bombay, mai