Podcast de Las Blancas : une crise à part entière

Dans cet épisode du podcast Las Blancas, Om Arvind et Grant Little discutent :

Le tweet “sauce différente” d’Ona Batlle étant le seul point lumineux de la journée Caroline Møller Hansen commençant par Olga Carmona Luttant pour prononcer Zhytlobud-1 Le plus gros problème tactique du Real Madrid Le manque d’efficacité offensive et combien nous manquons Marta Cardona Athenea del Castillo étant forcée porter une responsabilité pour laquelle elle n’est pas prête L’absence de leaders en attaque Les limites de s’appuyer sur une approche axée sur la transition et le duel Comment une bonne « mentalité » d’équipe ne peut être atteinte sans être liée à un système cohérent La responsabilité de Claudia Zornoza sur l’athlétisme Le premier but de Bilbao Un ajustement qui aurait pu être tenté en première mi-temps Une dernière série de remplaçants bizarres de David Aznar ? Le camée chaotique de Claudia Florentino Qu’Aznar soit sur le point de sortir ou non L’entraîneur est-il le plus responsable de la situation actuelle de Madrid? Pourquoi Aznar n’a-t-il pas été limogé cet été ? La culpabilité d’Ana Rossell et du front office L’effet boule de neige Savoir tirer un trait quand on critique Aznar Évaluer les remplaçants potentiels à la direction Si le Real Madrid se qualifiera pour la Ligue des champions la saison prochaine

Avez-vous apprécié ce podcast ? Veuillez envisager de nous soutenir via Patreon pour plus de contenu bonus : Patreon.com/ManagingMadrid

Managing Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des nouvelles mises à jour, des éditoriaux, des analyses tactiques, des illustrations et, bien sûr, des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid fans pour se connecter et discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche 24 heures sur 24 pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps en maintenant ce site Web, et ses podcasts, en marche.

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Accordez peu (@grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

Réservez vos billets pour ces villes lors de la tournée mondiale Managing Madrid Podcast :

Los Angeles, septembre

Toronto, octobre

Dallas, novembre

New-York, décembre

Miami, janvier

Londres, février

Washington DC, mars

Chicago, avril

Bombay, mai