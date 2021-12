Podcast d’échauffement du week-end : un aperçu du Bayern Munich contre Wolfsburg ; Un examen rapide du fiasco du tirage de l’UCL; Réflexions sur les rumeurs de plans d’été du Bayern – y compris Erling Haaland; et PLUS !

Salut tout le monde! Nous sommes de retour pour un autre podcast d’échauffement du week-end ! Il s’agit de la dernière édition avant la pause de l’équipe, mais rassurez-vous, nous continuerons à avancer péniblement pour vous apporter notre marque de folie BFW même pendant que le Bayern Munich est au maximum et se détend.

En raison de la semaine Uber-condensée, j’ai combiné l’émission d’avant-première de Wolfsburg dans le podcast d’échauffement du week-end. Je crois que c’est ce qu’on pourrait appeler « Plus de Chuck pour votre argent ! »

Quoi qu’il en soit, voici ce que nous avons sur le robinet:

Un aperçu rapide du Bayern Munich contre Wolfsburg. Retour sur le fiasco du tirage au sort de la Ligue des champions. Un examen des plans A, B et C du Bayern Munich pour l’été. Quelques réflexions sur les raisons pour lesquelles le Bayern Munich doit vraiment mettre le timing au bord du chemin et s’en prendre à Erling Haaland.

Comme toujours, nous aimons vos commentaires et apprécions tout le soutien!

