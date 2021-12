Podcast DJ Akademiks : Hit-Boy revient sur le fait que Kanye soit en colère contre lui pour avoir travaillé avec Beyoncé

Hit-Boy

*Dans le dernier épisode Off the Record avec DJ Akademiks, Hit-Boy rejoint une conversation en direct sur le Espace vert Spotify application. C’est un producteur multi-primé aux Grammy qui a travaillé avec des gens comme Kanye West, Beyoncé, Jay-Z, Nas, Big Sean, et d’autres.

Au cours des dernières années, sa notoriété a augmenté de façon exponentielle et il est maintenant reconnu comme plus qu’un simple producteur, il est également considéré comme un artiste. Akademiks lui demande ce qu’il a fait et quelle chanson il a produit a le plus changé sa vie.

On parle de lui en train de produire MODE SICK (Travis Scott), et N*ggas à Paris (JAY-Z et Ye). Nous parlons également de Kanye West ressentant un type de chemin qu’il a produit pour Beyoncé et de l’état actuel de leur relation. Aussi, Hit-Boy réagit aux commentaires de Kanye West sur Big Sean sur Buvez des Champs.

Nous découvrons quelles sont les chansons préférées de Hit-Boy et lui demandons de travailler avec Nipsey Hussle et Roddy Ricch pour la chanson primée aux Grammy ‘Racks au milieu’. De plus, nous parlons de lui travaillant avec Nas au « Maladie royale » et sa suite, qui sont tous deux nominés aux Grammy. Enfin, nous discutons de ses plans futurs pour se cimenter en tant qu’artiste et demandons avec qui il préférerait faire un projet complet – Canard ou Kendrick Lamar.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : Les fonctionnaires fédéraux ferment Emmett jusqu’à l’émission télévisée et le documentaire

Voici quelques faits saillants de la conversation :

2:30– Hit-Boy sur l’évolution de sa production au fil des années ; créer un son et donner aux artistes un lit de musique pour créer quelque chose de spécial.

5:25– Être polyvalent en tant que producteur; Hit-Boy réfléchit à son enfance en écoutant du rap sur les côtes ouest et est et comment, plus tard dans sa vie, Blueprint a façonné son style et lui a donné une nouvelle voie pour la production musicale.

8h40– Hit-Boy dévoile quelle chanson a le plus changé la culture – SICKO MODE ou N*ggas à Paris, et comment les beats se sont concrétisés avec Ye et JAY-Z. Ye a ajouté : « C’est sur le point de changer votre vie. » Jimmy Iovine a appelé Hit-Boy « le prochain Dr. Dre ».

17:30– Hit-Boy sur Ye étant contrarié lorsqu’il a découvert qu’il travaillait avec Beyoncé. « Tu travailles avec elle ? Je ne suis pas foutu avec ton genre de merde.

20:00– Hit-Boy sur la situation de Drink Champs Ye et Big Sean – ajoute Hit-Boy – « Je ne veux pas de toi dans mon énergie en ce moment » (c’est-à-dire Ye).

23:40– Big Sean pris au dépourvu sur Drink Champs; travailler avec des artistes sur le plan humain et musical (c’est-à-dire Big Sean et Nas).

26:00– Travailler avec Nipsey Hussle – « Racks in the Middle ».

32:30 – Top 3 des rythmes/favoris personnels – Store Run ‘King’s Disease II’, morceau de Cruel Summer & plus.

35:00– Comment Hit-Boy s’est associé à Nas sur la maladie du roi.

45:30– Équilibre entre être un artiste et être un super producteur avec Swizz Beatz et Timbaland.

Spotify Player Embed Code – Épisode 39 – Kanye a senti que je travaillais avec…



Off the Record avec DJ Akademiks

Off the Record avec DJ Akademiks est une émission sur la musique, le divertissement et la culture. Après avoir passé des années à rendre compte des dernières tendances musicales, Akademiks a cimenté sa voix dans la conversation. Maintenant avec Spotify, il prévoit de faire passer sa couverture du hip hop au niveau supérieur. Le podcast propose des tables rondes et une interview spéciale avec les artistes et personnalités les plus en vue de la musique.

source : Michael Scher – dkcnews.com