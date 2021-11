Podcast : Happy Hour des trois whiskys, édition Misery Index

Steve s’est en fait présenté à l’émission de cette semaine avec trois whiskies différents en main (Finlaggan, Lagavulin 8 et Bunnahabhain 12, en d’autres termes, Islay All the Way !), ainsi qu’un échantillon des whiskies les moins bien notés de tous les temps, bien que ces critiques pâle par rapport aux critiques que le panel de cet épisode donne aux démocrates en ce moment.

L’historien Richard Samuelson a rejoint Steve et Lucretia pour l’émission de cette semaine – qui a été enregistrée le jour des anciens combattants avec un public vivant sur Zoom, un jour plus tôt que la normale – pour passer en revue un tout nouvel indice de la misère démocratique du 21e siècle, la partie la plus scandaleuse de la farce « semaine de l’infrastructure », les réactions étranges à la nouvelle de la fondation de l’Université d’Austin et les nouvelles tromperies malveillantes du projet 1619 du New York Times.

Nous passons également en revue les nouvelles étranges que certains imbéciles en Grande-Bretagne pensent en fait que c’est des nouvelles que John Locke a lu Thomas Hobbes, le procès de Rittenhouse, Kamala à Paris, et enfin, les résultats d’un sondage auprès des téléspectateurs destiné à régler le Steve-Lucretia. querelle au sujet du whisky tourbé, où les bombes à la tourbe de Steve ont légèrement dépassé le style Highland de Lucretia de moins de 2%. Mais il y a des allégations d’irrégularités de vote, il peut donc être nécessaire de procéder à un recomptage. Merci à tous les lecteurs de Power Line qui se sont connectés et ont répondu au sondage sur le whisky.

Vous savez quoi faire maintenant : écoutez ici ou allez voir les barmans de Ricochet.

Bonus spécial que nous avons partagé avec nos téléspectateurs : la prochaine fois qu’un libéral dira « La théorie critique de la race n’est pas enseignée dans les écoles ! », montrez-lui cette image et demandez pourquoi les écoles d’éducation adoptent tout cela.