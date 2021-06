Podcast Happy Hour Épidsode #335

Cette semaine sur Happy Hour, Benjamin et Taylor de . donnent leur avis sur le Safari repensé sur iPhone, iPad et Mac après quelques semaines pour s’habituer aux nouvelles versions. Il y a aussi beaucoup d’actualités réglementaires antitrust à couvrir… et iOS 15 beta 2 interrompt l’émission.

Commandité par Magic Spoon : Rendez-vous sur magicspoon.com/happyhour pour acheter un pack varié et essayez-le dès aujourd’hui ! Assurez-vous d’utiliser le code HEUREUX HEURE à la caisse.

Commandité par BetterHelp : En tant qu’auditeur, vous bénéficierez de 10 % de réduction sur votre premier mois en visitant notre sponsor sur BetterHelp.com/MacHappyHour.

Commandité par TextExpander : Visitez textexpander.com/podcast et sélectionnez . Happy Hour pour économiser 20 % sur votre première année !

Poursuivre

Salle Zac @9to5taylor

Benjamin Mayo @bzamayo

Apple Podcasts Overcast Spotify

Lire la suite

Premier aperçu : un nouveau cadran de montre « Portraits » est désormais disponible dans watchOS 8 bêta 2 SharePlay fonctionne désormais sur iOS 15 bêta 2 – voici un premier aperçu Voici les nouveautés d’iOS 15 bêta 2 et d’iPadOS 15 bêta 2 Apple publie watchOS 8 bêta 2 pour les développeurs Apple publie iOS 15 bêta 2 et iPadOS 15 bêta 2 aux développeurs Rapport: Tim Cook a appelé Nancy Pelosi et d’autres membres du Congrès pour mettre en garde contre la législation antitrust Apple Fitness + annonce une nouvelle série d’entraînements Time to Walk à partir du 28 juin Apple poursuit la répression des fuites, envoie un avertissement lettres à des sources importantes Le comité de la Chambre approuve le projet de loi qui constitue une menace antitrust importante pour Apple

Écoutez plus de podcasts 9to5

Stacktrace Alphabet Scoop Electrek L’espace Buzz Podcast exploré

Vous aimez le podcast ?

Achetez Apple sur Amazon pour prendre en charge . Happy Hour !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :

Vous lisez ., des experts qui annoncent jour après jour l’actualité d’Apple et de son écosystème environnant. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester au courant. Vous ne savez pas par où commencer ? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos procédures et abonnez-vous à notre chaîne YouTube