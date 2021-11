Podcast . : Jane Park sur les SPAC, l’éthique des immigrants et les marques à l’ère amazonienne

Jane Park à la Bourse de New York cette semaine. (Photo NYSE)

Jane Park, PDG de la nouvelle société publique Athena Consumer Acquisition Corp., ne s’était pas imaginée diriger une société d’acquisition spécialisée, ou SPAC, avant d’accepter le poste. Elle a décidé de considérer le pitch de la société de capital-risque Isabelle Freidheim pour une raison.

« Il a fallu un peu de conviction, un peu. Je n’étais pas sûr d’avoir les bonnes capacités. J’ai toujours été du côté des entrepreneurs. Donc, être du côté de l’acquisition/de l’argent est une nouvelle perspective et un nouveau point de vue pour moi », a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas que j’aurais pris l’appel si ce n’était le fait qu’il s’agissait d’un SPAC entièrement féminin. »

C’est ainsi que l’entrepreneur de Seattle s’est retrouvé avec Freidheim et l’équipe d’Athena à la Bourse de New York cette semaine, alors que ils ont sonné la cloche d’ouverture une semaine après avoir levé 230 millions de dollars lors d’un premier appel public à l’épargne. Le prochain programme d’Athena est le processus d’identification et d’acquisition d’une entreprise axée sur les consommateurs, en tirant parti de ces fonds.

Park serait la première femme américano-coréenne à introduire une société en bourse en tant que PDG du NYSE.

Diplômée de la Yale Law School et ancienne cadre de Starbucks, elle a ensuite fondé et dirigé Julep Beauty, une chaîne de vente au détail physique et une marque de commerce électronique qui était acquis par le géant du capital-investissement Warburg Pincus. Elle a ensuite fondé la société d’emballages cadeaux durables Tokki, dirigeant l’entreprise à travers un pivot pendant la pandémie.

Elle est également membre du conseil d’administration du Bourse d’opportunité de l’État de Washington, qui détient son 2021 Petit-déjeuner OpportunityTalks à 8 h le mardi 9 novembre.

Sur cet épisode de la Podcast ., Park parle des ambitions de l’équipe d’Athena, de l’avenir des marques grand public à l’ère amazonienne, de sa propre histoire et de l’expérience de sa famille en tant qu’immigrants.

Sur la signification symbolique de son nouveau rôle : «C’est super significatif de me faire sonner, d’avoir cette étape visuelle. C’est une autre raison pour laquelle j’ai voulu assumer ce rôle et ce défi. … Mon père était orphelin. Quand tout ce qui se passait avec nos frontières, cela m’a vraiment fait penser à ce que signifie être séparé. Il rentrait de l’école à pied un jour, et il était du côté sud, et ses parents étaient du côté nord, et il ne les a plus jamais revus depuis l’âge de neuf ans. Il s’occupait de sa sœur, qui avait six ans. Et elle pleurait la nuit et demandait ses parents. Il devait juste comprendre les choses. … Donc, pour quelqu’un comme ça, voir sa fille réaliser quelque chose comme ça, en seulement deux générations, c’est vraiment significatif pour lui. Et cela leur a demandé beaucoup de sacrifices et de travail acharné. »

Sur l’éthique des immigrés : «Je pense que l’une des constructions les plus importantes que vous ayez à l’esprit en tant qu’immigrant est que vous pouvez voyager à travers différents mondes. Et une fois qu’il est possible qu’il y ait plus d’un monde, alors vous pouvez créer vos propres règles. … [Growing up], les règles à l’intérieur de ma maison étaient si différentes des règles à l’extérieur de ma maison. J’ai dû développer des muscles de traduction assez tôt pour dire : « Ces deux mondes peuvent être vrais, les deux sont valables, les deux sont étonnants et imparfaits à leur manière. «

Les chances d’Athena d’acquérir une entreprise dirigée par des femmes : « Nous recherchons de très bonnes équipes de gestion. Écoutez, la vérité, c’est qu’il est vraiment regrettable qu’il n’y ait pas autant d’entreprises dirigées par des femmes au stade de la licorne, des milliards de dollars et prêtes à entrer en bourse qu’il devrait y en avoir. Seuls 2 % des fonds de capital-risque vont à des entreprises dirigées par des femmes. … C’est de cela que nous traitons. Alors oui, nous aimerions travailler avec une équipe phénoménale. Ce serait un énorme bonus s’il était dirigé par une femme. Et nous aimerions étendre ce que nous faisons sur l’égalité des sexes et notre façon de penser le monde. Mais ce n’est certainement pas une caractéristique déterminante [of the potential acquisition]. «

Les arcs-cadeaux de Tokki et l’adoption du code QR: « Il n’y a eu évidemment rien de bon à propos de la pandémie, personne ne s’inscrirait pour ça. Mais une chose qui s’est produite est que les gens utilisent des codes QR. Au début, la moitié de notre site expliquait comment utiliser un code QR. … Maintenant, je suis sûr à 100% que la réponse serait 100% des personnes qui font défiler Instagram savent comment utiliser le code QR. Et seulement 10% de notre public l’a fait il y a environ un an et demi.

Agrégateurs tiers Amazon et marques grand public : «Je peux voir les consolidateurs avoir un jeu raisonnable. Là où ils vont être forts, ce n’est pas avec les marques grand public qui ont l’amour d’un consommateur, mais autour de la vente d’un widget de manière plus réfléchie, d’une manière plus efficace sur le plan opérationnel. .. Cela pourrait être comme la nouvelle société CPG, comme CPG à l’époque qui consolidait les marques et consolidait les opérations et livrait aux épiceries de manière plus efficace.

Montage audio par Curt Milton; Thème musical de Daniel LK Caldwell.