Podcast . : la pandémie fait des ravages sur la collaboration ; Comment ML change la NFL

Le travail à distance met en danger la productivité et l’innovation. C’était l’une des conclusions d’une étude évaluée par des pairs de plus de 61 000 employés de Microsoft, publié cette semaine, et c’est notre premier sujet sur le podcast . de cette semaine.

Nous parlons de la dynamique du lieu de travail qui crée la situation et expliquons pourquoi les implications vont bien au-delà des effectifs de Microsoft alors que la variante COVID-19 Delta repousse le retour au bureau.

De plus, comment l’analyse prédictive et l’apprentissage automatique pourrait changer la NFL et d’autres sports, et un aperçu du sommet ., mettant en vedette Andy Jassy, ​​PDG d’Amazon, la superstar de la pop Ciara et une sélection de grands leaders dans les domaines de la technologie, des affaires et de la science.

Pour les audiophiles du public, notre section de commentaires des auditeurs offre une autre clarification importante dans notre discussion apparemment sans fin sur le microphone Blue Yeti.

Une demande spéciale pour les auditeurs fidèles : Aidez-nous à atteindre 100 avis sur les podcasts Apple !

Écoutez ci-dessus, ou abonnez-vous à . dans n’importe quelle application de podcast.

Montage et production audio par Curt Milton; Thème musical de Daniel LK Caldwell