Cette semaine sur le podcast Barca Blaugranes, je discute de la sortie officielle de Philippe Coutinho de Barcelone. Pourquoi seulement un déménagement de six mois et est-ce bon pour sa valeur ? Ensuite, il est temps de parler des performances récentes de Barcelone et d’être à un point du top quatre avant le week-end. Enfin, discuter du programme de transfert de Barcelone ce mois-ci.

Podcasts Apple, Spotify, Google Podcasts, et plus ici.