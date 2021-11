Podcast Las Blancas : Aperçu de la Ligue des champions – Comment le Real Madrid peut battre le PSG

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Las Blancas, l’hôte Om Arvind et les invités Abdullah Abdullah et Yash Thakur présentent un aperçu du Real Madrid contre le PSG au deuxième tour, discutant :

Le style de jeu du PSG Les joueurs clés du PSG Une star du PSG sous-estimée Faut-il être surpris de l’excellent début de championnat du PSG (avant d’affronter Lyon) Ce qui peut et ne peut pas être retiré de la victoire 6-1 de Lyon sur le PSG Les faiblesses du PSG Comment le Real Madrid devrait J’ai approché le PSG lors du premier match Les réalités d’essayer de faire pression sur le PSG Ce que Las Blancas doit faire pour gagner Revenir trois/cinq ou quatre en arrière Prédictions pour le match La viabilité d’utiliser le plan de match de Madrid contre Manchester City contre le PSG Vos questions La meilleure position de Caroline Møller Hansen Formation idéale et onze de départ Et bien plus

Avez-vous apprécié ce podcast ? Veuillez envisager de nous soutenir via Patreon pour plus de contenu bonus : Patreon.com/ManagingMadrid

Managing Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des nouvelles mises à jour, des éditoriaux, des analyses tactiques, des illustrations et, bien sûr, des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid fans pour se connecter et discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps en maintenant ce site Web, et ses podcasts, en marche.

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Las Blancas (@Las_Blancas)

Invités:

Abdallah Abdallah (@KunAbd)

Yash Thakur (@Odriozolite)

Réservez vos billets pour ces villes lors de la tournée mondiale Managing Madrid Podcast :

Dallas, novembre

New York, décembre

Miami, janvier

Londres, février

Washington DC, mars

Chicago, avril

Bombay, mai