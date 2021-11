Podcast Las Blancas : Arrivée d’Esther contre Valence ; Les abus dont a souffert le WNT espagnol sous Ignacio Quereda (1988-2015)

L’épisode d’aujourd’hui du podcast Las Blancas se compose de deux parties :

Partie I : Victoire 2-1 du Real Madrid Femenino sur Valence

Pourquoi Misa, Ivana Andrés et Athenea del Castillo n’étaient pas disponibles Si les trois arrières pourraient être la solution à long terme de David Aznar Comment Lucía Rodríguez a regardé l’arrière central droit Les conditions météorologiques horribles Le manque d’organisation offensive du Real Madrid Maite Oroz aide Claudia Zornoza à revenir à forme Le potentiel inexploité du 5-2-1-2 Comment savoir quand les tactiques sont inexistantes Quelques ajustements clés qu’Esther González a faits la nuit « Mayte Oroz », « Rokio », Athenua », « Tajón », « Kenti Rodríguez », « Piña » La performance positive d’Olga Carmona après avoir subi un défi horrible Si Las Blancas apprendra un jour à défendre les coups de pied arrêtés Les problèmes avec notre structure défensive Les éloges de Grant pour Rocío Gálvez

Partie II: Romper el silencio – un résumé complet des abus subis par le WNT espagnol sous la direction de l’entraîneur Ignacio (Nacho) Quereda de 1988 à 2015

Ressources: le documentaire original ; le documentaire sous-titré en anglais ; fil de traduction des citations clés du documentaire en anglais ; podcast sur la mutinerie de la Coupe du monde 2015 Les personnages clés de cette histoire Le plaisir que Quereda a pris de rabaisser et d’insulter les joueurs La culture de la peur Quereda a créé le paternalisme et le sexisme de Quereda Le fanatisme de Quereda envers les Catalans L’homophobie de Quereda Le comportement de contrôle extrême de Quereda Ex-président de la RFEF Ángel María Villar contrôlant les apparitions médiatiques des joueurs et ce qu’ils pouvaient dire Le manque total d’entraînement et de préparation pour la compétition internationale Les joueurs doivent se rencontrer pour décider de la tactique de l’équipe et faire leur propre dépistage de l’opposition Les images tristement célèbres de Vicky Losada en train d’être réprimandée en larmes après avoir été remplacée contre la Corée du Sud lors de la Coupe du monde 2015 Le nombre de fois où les joueurs ont tenté d’introduire le changement par les « canaux appropriés » Les représailles contre les joueurs qui ont mené l’éviction de Quereda Pourquoi la situation avec l’équipe nationale pue toujours la décision de Jorge Vilda de ne pas faire une apparition dans le documentaire Vero Boquete en étant époustouflé recevoir de l’eau de ses équipes dans des ligues hors d’Espagne Vero et le véritable héroïsme des joueurs Le contrôle excessif que la RFEF exerce actuellement sur les joueurs en dehors du cadre de l’équipe nationale Quelques solutions pour améliorer la situation actuelle Pourquoi comparer le football masculin en tant que produit au football féminin fait zéro bon sens à la lumière de toutes ces informations

