Podcast Las Blancas : Breidablik 0 – 3 Real Madrid ; Le retour de la reine

Dans cet épisode du podcast Las Blancas, Om Arvind et Grant Little discutent :

Une partie du drame avant ce match Pourquoi il est difficile de retirer beaucoup de choses si tôt L’éclat d’Asllani Comment Asllani améliore Esther Différences tactiques entre Toril et Aznar Le partenariat Asllani-Athenea Mettre les statistiques de dribbles inefficaces d’Athenea contre Breidablik dans leur contexte La performance de Møller et elle valeur en tant qu’ailier contre en tant qu’attaquant Hyper-analyse du dribble de Møller Si Møller a toujours un rôle pertinent avec Asllani et Cardona en arrière Pourquoi le Real Madrid a été bien pire en seconde période Construire contre la presse Maite et Cardona relancer l’équipe hors du banc L’ascenseur de motivation de Cardona retournant la passe de Maite contre celles de Teresa et Zornoza Quand nous pourrions avoir besoin d’avoir une discussion sur la forme de Nahikari Pourquoi Nahikari pourrait continuer à lutter pour revenir à son meilleur Se contenter de tout ce qui se passe dans les KO Sam Kerr défonce un terrain envahisseur Les fans doivent respecter les limites avec les athlètes

Avez-vous apprécié ce podcast ? Veuillez envisager de nous soutenir via Patreon pour plus de contenu bonus : Patreon.com/ManagingMadrid

Managing Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des nouvelles mises à jour, des éditoriaux, des analyses tactiques, des illustrations et, bien sûr, des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid fans pour se connecter et discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps en maintenant ce site Web, et ses podcasts, en marche.

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Accordez peu (@grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

