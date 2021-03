Podcast Las Blancas: Deportivo Abanca 0-2 Real Madrid Femenino

Dans cette édition du podcast Las Blancas, Om Arvind et Grant Little discutent:

Récapitulation rapide de Barcelone-Séville Les perspectives actuelles de la course aux places de l’UEFA Women’s Champions League Le discours «chaque match est une finale» devient-il bon marché? Comment équilibrer les rotations Real Madrid Femenino oubliant comment contrôler les procédures Le courageux début de match de Depor Expliquer pourquoi la performance de Marta Corredera peut être si radicalement différente d’une minute à l’autre Les joueurs de Depor qui ont impressionné Réflexions sur Olga Carmona à venir pour Jessica Martínez Breaking down les premier et deuxième buts Kosovare Asllani est-il en forme? Teresa Abelleira et Olga comme points lumineux dans le match Agenda Corredera de Grant Les joueurs de Las Blancas, nous stan Marta Cardona, le cas irréprochable de Marta Cardona pour le Real Madrid Femenino MVP Transfer rumeurs des matchs WSL de samedi L’ancien entraîneur de Tottenham (maintenant entraîneur actuel du Real Betis) prenant des coups sur son ancienne équipe on twitter L’authenticité – et peut-être bientôt diminuée – du football féminin Grant donnant à Om une crise cardiaque et le pari qui en résulte Le podcast Mente en Blanco interviewera la commentatrice de la télévision du Real Madrid, Arancha Rodríguez, dimanche 27 mars.

Hôtes cette semaine:

Om Arvind (@OmVAsports)

Grant Little (@ grantlittle09)

Las Blancas (@las_blancas)

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Matt Wiltse (@ MattWiltse4)