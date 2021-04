Podcast Las Blancas: EDF Logroño 0-4 Real Madrid Femenino

Dans cet épisode de Las Blancas Podcast, Om Arvind et Grant Little discutent:

Matchs pertinents et comment ils ont affecté la table de Primera Iberdrola Réflexions sur une formation bancale Pourquoi Marta Cardona a eu un match calme Positionnement d’Aurélie Kaci en tant que sortie Les modèles de construction du Real Madrid Femenino à partir d’un double pivot L’importance des défenseurs centraux de Madrid en possession Le cadeau d’EDF Logroño Logroño se tire une balle dans le pied avec son style offensif Performance ironique de Marta Corredera en tant qu’ailier gauche Où est la place de Chioma Ubogagu dans cette équipe? La qualité de Kosovare Asllani contre-presse Comment Teresa Abelleira a réussi en tant que remplaçante sur l’aile gauche Asllani résolvant des problèmes Terminer le match en diamant 4-4-2 Essayer de donner un sens aux cartons rouges déroutants de Logroño tacle dangereux de Teresa compétence de coup de pied Hommage d’Asllani à Malena Ortíz Cruz et la solidarité du parti pris USWNT de l’équipe Grant Et plus

Merci d’être un mécène. Nous espérons que vous appréciez le spectacle!

Hôtes cette semaine:

Om Arvind (@OmVAsports)

Grant Little (@ grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)