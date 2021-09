Podcast Las Blancas: la marge d’erreur du Real Madrid diminue après le match nul contre Granadilla

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Las Blancas, Om Arvind et Grant Little discutent :

Réflexions sur une programmation qui a d’abord dérouté beaucoup de gens. Caroline Møller Hansen aurait-elle dû commencer? Le manque de profondeur du Real Madrid L’approche tactique de Granadilla À quel point le terrain était-il un facteur important et si Madrid doit changer son approche sur ces surfaces La terrible nuit de Claudia Zornoza Pourquoi Las Blancas devrait vouloir que plus de joueurs soient appelés dans leurs équipes nationales Le problème persistant avec coups de pied arrêtés défensifs Briser l’ouvreur Les performances de qualité d’Ange Koko et Cristina Martin-Prieto Manquant Ivana Andrés Où diriger vos critiques d’arbitrage dans le football féminin Combien Lorena Navarro et surtout Maite Oroz ont réellement eu un impact sur le jeu L’influence de l’état du jeu L’aspect sombre du tableau après la 3e journée

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Accordez peu (@grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

