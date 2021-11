Podcast Las Blancas: l’ajustement à mi-temps d’Aznar fait l’affaire contre Rayo

Dans cet épisode du podcast Las Blancas, Om Arvind et Grant Little discutent :

Pourquoi les joueurs du Rayo ont protesté pendant 30 secondes en début de match (plus d’infos : ici et ici) Comment le Rayo a créé une défensive surchargée dans toutes les zones clés Les problèmes tactiques du Real Madrid en première mi-temps Les choses ne se passent pas pour Nahikari García Le tandem Esther-Nahikari devient meilleur ajustement de David Aznar qui a changé le jeu en notre faveur La préparation au but Si Aznar aurait dû faire des remplacements beaucoup plus tôt Teresa Abelleira en tant que pivot en possession Madrid a failli jeter le résultat Ivana Andrés n’étant pas adaptée au côté gauche de défense L’impact d’Olga Carmona La polyvalence impressionnante de Caroline Møller Hansen Le besoin d’une patience raisonnable L’animal différent qu’est le PSG

