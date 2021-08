Podcast Las Blancas : Le Diamant ; l’évolution tactique de Cardona ; Dire sur les émissions

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Las Blancas, Om Arvind et Grant Little discutent :

Examen rapide du «premier» but du Real Madrid 4-0 Cacereño Paula Partido À quoi ressemblait le diamant 4-4-2 contre le schéma de la Real Sociedad Natalia Arroyo contre l’impact de Marta Cardona et son évolution tactique rapide La «mentalité de vainqueur» de Cardona Quand Nahikari García marquera-t-il? Pourquoi la Real Sociedad a pris le dessus en seconde période L’impact et l’obsession d’Athenea del Castillo pour les noix de muscade Dans quelle mesure le dribble d’Athenea est-il fonctionnel ? Déclamations sur la qualité des diffusions Les commentaires épouvantables de play-by-play et comment cela devrait éclairer nos discussions sur le football féminin en tant que « produit » La barre étant sur le sol pour la couverture woso

Merci d’être un mécène. Nous espérons que vous appréciez le spectacle!

Managing Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des nouvelles mises à jour, des éditoriaux, des analyses tactiques, des illustrations et, bien sûr, des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid fans pour se connecter et discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche 24 heures sur 24 pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps en maintenant ce site Web, et ses podcasts, en marche.

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Accordez peu (@grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

Réservez vos billets pour ces villes lors de la tournée mondiale Managing Madrid Podcast :

Los Angeles, septembre

Toronto, octobre

Dallas, novembre

New-York, décembre

Miami, janvier

Londres, février

Washington DC, mars

Chicago, avril

Bombay, mai