Podcast Las Blancas: le Real Madrid a livré un bien meilleur combat au deuxième tour contre le PSG

Dans cet épisode du podcast Las Blancas, les animateurs Om Arvind et Grant Little discutent :

Ce qui a poussé le Real Madrid à ouvrir le stade Di Stéfano au grand public L’heure du conte avec l’OM Différences entre les conférences de presse avec les équipes masculine et féminine David Aznar fidèle à ses paroles d’avant-match Essayer de prédire la formation à l’avance Ce qu’était réellement la formation La les avantages de la tactique d’Aznar Les inconvénients de la tactique d’Aznar L’impact des fans L’incroyable performance de Maite Oroz sur le ballon Les contributions notables de Claudia Zornoza Ce PSG n’est pas la même équipe que nous avons affrontée la dernière fois La tendance des équipes à l’extérieur en Ligue des champions Le changement défensif clé de Madrid L’impact de la défaite contre Lyon sur le PSG Coups de pied arrêtés, coups de pied arrêtés, coups de pied arrêtés Si Athenea del Castillo aurait dû arriver plus tôt Pourquoi le PSG s’est amélioré en seconde période Pauvre Lucía Rodríguez Aznar jetant l’éponge après Las Blancas a perdu 2-0 Ivana Andrés jouant à l’arrière centrale gauche dans un quatre arrière Sakina Karchaoui fait monter la température la performance de Misa le niveau fou d’acti défensive d’Olga Carmona Statistiques de match et plus

Avez-vous apprécié ce podcast ? Veuillez envisager de nous soutenir via Patreon pour plus de contenu bonus : Patreon.com/ManagingMadrid

Managing Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des nouvelles mises à jour, des éditoriaux, des analyses tactiques, des illustrations et, bien sûr, des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid fans pour se connecter et discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps en maintenant ce site Web, et ses podcasts, en marche.

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Accordez peu (@grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

Réservez vos billets pour ces villes lors de la tournée mondiale Managing Madrid Podcast :

Dallas, novembre

New York, décembre

Miami, janvier

Londres, février

Washington DC, mars

Chicago, avril

Bombay, mai