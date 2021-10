Podcast Las Blancas : Le spectacle de Caroline Møller Hansen

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Las Blancas, Om Arvind et Grant Little discutent :

La position légèrement ajustée de Claudia Florentino au milieu de terrain Les défauts de la structure défensive de Breidablik La sortie de Caroline Møller La nature réactionnaire des Madridistas Les schémas derrière le triplé de Møller et ses compétences La performance étincelante d’Athenea del Castillo La synergie d’Athenea et de Møller dans un doublé L’amélioration constante de Lucía Rodríguez au cours de cette nouvelle saison l’impact immédiat d’Olga Carmona sur le banc Le Real Madrid joue deux arrières droits en même temps sans jouer l’un d’eux à l’arrière droit Nahikari García est maudit le but de Lorena Navarro et la sortie impressionnante Les débuts encourageants de Paula Partido Clinique de Kenti Robles effet sur l’offensive Statistiques sur le jeu Lorsque certains des joueurs blessés reviennent Le calendrier s’améliore après la pause internationale Et plus

Avez-vous apprécié ce podcast ? Veuillez envisager de nous soutenir via Patreon pour plus de contenu bonus : Patreon.com/ManagingMadrid

Managing Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des nouvelles mises à jour, des éditoriaux, des analyses tactiques, des illustrations et, bien sûr, des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid fans pour se connecter et discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche 24 heures sur 24 pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps en maintenant ce site Web, et ses podcasts, en marche.

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Accordez peu (@grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

Réservez vos billets pour ces villes lors de la tournée mondiale Managing Madrid Podcast :

Los Angeles, septembre

Toronto, octobre

Dallas, novembre

New-York, décembre

Miami, janvier

Londres, février

Washington DC, mars

Chicago, avril

Bombay, mai