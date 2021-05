Podcast Las Blancas: Rayo Vallecano 0-3 Real Madrid Femenino

Dans cet épisode du podcast Las Blancas, Om Arvind et Grant Little discutent:

L’état du classement du championnat Regard sur la forme des équipes dans seulement la seconde moitié de la saison L’ambiance paresseuse autour du match No Marta Corredera en tant qu’ailier gauche! Performance d’Olga Carmona en attaque Comment le Real Madrid a réagi au bloc défensif conservateur de Rayo Vallecano Rôle et sous-utilisation de Teresa Abelleira Pourquoi menacer par le milieu peut vous aider à réussir le trait le plus sous-estimé de Marta Cardona Les origines du premier but étaient le pic Corredera Discutant de la seconde moitié de David Aznar tweak tactique Être personnellement trollé par Aznar Le grand débat de Jessica Martínez Comment juger les grévistes? Les en-têtes sont plus difficiles que vous ne le pensez Combien le deuxième but du jeu signifiait pour Jessica Une analyse approfondie du troisième but et comment nous pouvons répéter la séquence à l’avenir L’apparence brillante de remplacement de Chioma Ubogagu et les différences stylistiques qu’elle offre Louange à Kenti Robles L’interaction géniale entre un fan et Marta Cardona, qui a engendré une blague et un surnom La place spéciale du football féminin est en ce moment et pourquoi il ne durera pas

Hôtes cette semaine:

Om Arvind (@OmVAsports)

Grant Little (@ grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)