Podcast Las Blancas: Réagir à une défaite tout à fait humiliante contre Levante

Dans cet épisode du podcast Las Blancas, Om Arvind et Grant Little discutent :

Réflexions sur l’alignement et les rotations Évaluer la stratégie de transfert du Real Madrid et la nécessité d’un brillant premier match du milieu de terrain défensif Levante et les signes avant-coureurs de Las Blancas Raconter comment c’était en ce qui concerne notre défense Le début de vie difficile de Lucía Rodríguez dans une chemise blanche Donner Levante leur dû Le moindre des points positifs possibles concernant notre double pivot Les deux joueuses madrilènes qui ont eu des matchs décents Les faiblesses défensives de Claudia Zornoza sont amplifiées Si une combinaison de remplaçants aurait pu changer quelque chose Les nuances à régler dans l’Esther González-Nahikari Partenariat avec García Mauvaise performance de Rocío Gálvez Briser la terrible défense sur les trois buts encaissés en seconde période Alba Redondo se rapprochant du fardeau offensif placé sur ses épaules Regard vers l’UWCL et Manchester City

Avez-vous apprécié ce podcast ? Veuillez envisager de nous soutenir via Patreon pour plus de contenu bonus : Patreon.com/ManagingMadrid

Managing Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des nouvelles mises à jour, des éditoriaux, des analyses tactiques, des illustrations et, bien sûr, des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid fans pour se connecter et discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche 24 heures sur 24 pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps en maintenant ce site Web, et ses podcasts, en marche.

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Accordez peu (@grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

Réservez vos billets pour ces villes lors de la tournée mondiale Managing Madrid Podcast :

Los Angeles, septembre

Toronto, octobre

Dallas, novembre

New York, décembre

Miami, janvier

Londres, février

Washington DC, mars

Chicago, avril

Bombay, mai