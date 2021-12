Podcast Las Blancas : Real Madrid 3 – 0 WFC Kharkiv ; Quelle est la meilleure position de Møller ?

Dans cet épisode du podcast Las Blancas, Om Arvind et Grant Little discutent :

La folie dans le reste des matchs de l’UWCL Pourquoi la liste des effectifs est sortie si tard L’accent mis par Toril sur la gestion des minutes d’Asllani Nahikari sur l’importance des fans La raison pour laquelle Ivana a été retirée de la formation de départ Clarifier (ou introduire plus de confusion dans) l’ensemble Ivana à la situation LCB Les tactiques défensives de Kharkiv mettant fin à l’utilisation par Asllani Toril de ses ailiers Les luttes du Real Madrid en jeu ouvert Les performances de Maite et Teresa Qui était le POTM Notre puissante stratégie de coup franc offensif Cardona est dangereuse bien qu’elle soit loin d’être à son meilleur Le commentateur de DAZN dit ‘ Flash Cardona’ et nous montrant qu’il a fait ses recherches Comment le Real Madrid a créé le golazo de Maite Pourquoi Asllani est sorti à la mi-temps et ce que Toril avait à dire à ce sujet Problèmes avec le couple Møller-Corredera La meilleure position de Møller Møller réagissant aux fans scandant son nom Réflexions de Toril sur l’endroit où Møller devrait jouer Toril veut que Møller soit plus égoïste Évaluation des performances des remplaçants Athènes ea’s fire Corredera contre Olha Ovdiychuk, les adversaires potentiels de Madrid en quart de finale

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Accordez peu (@grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

