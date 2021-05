Podcast Las Blancas: Real Madrid Femenino 1 – 1 Sporting Huelva

Dans cet épisode de Las Blancas Podcast, Om Arvind et Grant Little discutent:

Mises à jour du tableau de la ligue Ranting sur Marta Corredera en tant qu’ailier gauche Pourquoi Chioma Ubogagu n’est-il pas utilisé? Analyse de la presse du Sporting Huelva Quelles sont les grandes équipes modernes qui manquent au Real Madrid Femenino Le problème fondamental de la formation de Las Blancas Pourquoi le match était-il si chaotique? Om décide de parler pour toujours Pourquoi les formations ne sont pas vraiment des «tactiques» Grant explique ce que Om essayait de dire en cinq secondes Misa nous sauve Ball ne ment pas! La performance épique de Mayra Ramírez David Aznar estimant probablement que ses décisions d’alignement étaient justifiées par le but Où étaient les substitutions? Pourquoi Madrid avait plus de contrôle en deuxième mi-temps Grant étant naïf Réduire ce qui fait un bon manager à l’essentiel La chose la plus décevante à propos du but du Sporting du point de vue des All White Frustration des coups de pied de coin Frustrations débordant avec Aznar Grant oublie le résultat smh Is Marta Cardona revenir à son meilleur? Les Brésiliens se présentent pour regarder les filles jouer Super rapide Récapitulation de la Ligue des champions féminine de l’UEFA Plus de marge d’erreur; plus d’excuses

Avez-vous apprécié ce podcast? Veuillez envisager de nous soutenir via Patreon pour plus de contenu bonus: Patreon.com/ManagingMadrid

Managing Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des actualités mises à jour, des articles d’opinion, des analyses tactiques, des illustrations et, bien sûr, des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid fans pour se connecter et discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche 24 heures sur 24 pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps dans le maintien de ce site Web et de ses podcasts.

Hôtes cette semaine:

Om Arvind (@OmVAsports)

Grant Little (@ grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)