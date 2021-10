Podcast Las Blancas : séance de thérapie

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Las Blancas, Om Arvind et Grant Little discutent :

Pourquoi cette perte a été si pénible, en particulier que Séville n’est pas si bonne Si quelqu’un en charge de cette équipe se soucie réellement que nous soyons mauvais en ce moment Pourquoi Caroline Møller Hansen a été moins efficace contre Séville que Breidablik Les raisons d’avoir un nouveau manager dans le moment présent a du sens quelle que soit la façon dont vous le regardez Être incapable de définir quelle est la structure offensive du Real Madrid Sympathiser avec la pure frustration des fans Faire sortir des choses de nos poitrines Le dilemme du bloc profond Ce dont Las Blancas a besoin dans un bon entraîneur Si David Aznar a jamais exécuté une véritable classe de maître tactique Pourquoi le vrai blâme incombe aux gens au-dessus d’Aznar maintenant Entamer un dialogue autour de la sélection de tirs de Claudia Zornoza Lorena Navarro ayant une journée de repos Le duo Møller-Athenea del Castillo a fonctionné contre Breidablik et non contre Séville Pourquoi Nahikari García aurait dû remplacer Athenea et non Møller Everyth ça va chier après que Madrid ait concédé le deuxième but Lucía Rodríguez au milieu de terrain central Tout l’incident entre Jessica Martínez et Olga Carmona et la réponse des Madridistas à l’optimisme innocent de Møller et à la façon dont il va être mis en pièces au cours de cette saison lors de notre conférence de presse, les chances que Damaris Egurrola rejoigne potentiellement l’USWNT au-dessus de l’Espagne

Merci d’être un mécène. Nous espérons que vous appréciez le spectacle!

Managing Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des nouvelles mises à jour, des éditoriaux, des analyses tactiques, des illustrations et, bien sûr, des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid fans pour se connecter et discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche 24 heures sur 24 pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps en maintenant ce site Web, et ses podcasts, en marche.

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Accordez peu (@grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

Réservez vos billets pour ces villes lors de la tournée mondiale Managing Madrid Podcast :

Los Angeles, septembre

Toronto, octobre

Dallas, novembre

New-York, décembre

Miami, janvier

Londres, février

Washington DC, mars

Chicago, avril

Bombay, mai