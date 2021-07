Podcast Las Blancas : Suède 3-0 USWNT ; L’excellence défensive d’Asllani

Cet épisode du podcast Managing Madrid vous est présenté par l’Hotel Riu Plaza New York Times Square, où vous devriez réserver votre séjour lorsque vous viendrez voir à New York en décembre pour le podcast en direct.

Dans cet épisode du podcast Las Blancas, Om Arvind et Grant Little discutent :

La capacité de la Grande-Bretagne à aller en profondeur dans le tournoi Les problèmes liés à l’approche défensive du Chili L’organisation tactique de la Suède est comparable à celle des clubs Le rôle défensif critique du Kosovare Asllani et sa « double mission » L’incroyable chimie structurelle de la Suède Lindsey Horan contre Julie Ertz tactiquement pour gagner [full analysis]

Peter Gerhardsson et Vlatko Andonovski jouent-ils tous les deux aux échecs en 4D et cachent-ils leur main ? La surcharge de Sofia Jakobsson-Hanna Glas contre Crystal Dunn Les États-Unis devraient-ils laisser tomber Tobin Heath pour être plus défensifs contre la Suède? La passe de transition impeccable d’Asllani et l’impact offensif sous-estimé La meilleure performance de Jakobsson depuis longtemps Récapitulant rapidement le reste de l’action olympique au premier tour

Avez-vous apprécié ce podcast ? Veuillez envisager de nous soutenir via Patreon pour plus de contenu bonus : Patreon.com/ManagingMadrid

Managing Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des nouvelles mises à jour, des éditoriaux, des analyses tactiques, des illustrations et, bien sûr, des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid fans pour se connecter et discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche 24 heures sur 24 pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps en maintenant ce site Web, et ses podcasts, en marche.

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Accordez peu (@grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

Réservez vos billets pour ces villes lors de la tournée mondiale Managing Madrid Podcast :

Los Angeles, septembre

Toronto, octobre

Dallas, novembre

New-York, décembre

Miami, janvier

Londres, février

Washington DC, mars

Chicago, avril

Bombay, mai