Podcast: Le 3WHH, plus d’élection Schadenfreude

L’édition de cette semaine des Trois Whisky TRÈS Happy Hour se délecte du spectacle de la gauche paniqué par les résultats des élections de mardi. En tant que philosophes politiques, nous essayons d’aller au-delà des experts habituels pour entrer dans le vif du sujet, expliquant pourquoi l’historicisme hégélien (« le côté de l’histoire ») de la gauche qui informe leur suffisance morale rend nécessaire d’accuser que le seul la raison pour laquelle ils ont perdu était que les Américains sont irrémédiablement racistes. Continuez comme ça Dems : Je suis sûr que vous pouvez perdre encore plus de votes la prochaine fois avec cette ligne.

L’épisode est très long, mais il y avait tellement de choses à célébrer que même l’âme normalement noire de charbon de Lucretia était plus brillante que d’habitude (« Je n’ai porté du noir qu’une seule fois cette semaine », admet-elle). En plus des résultats des élections, nous avons également quelques examens rapides des dernières nouvelles COVID, en particulier la folie du mandat de vaccin des employés qui ne manquera pas de se retourner contre nous, les faibles résultats de la COP 26 climat hootenanny, quelques mises en garde sur le fait de tomber pour un éventuel appât-and-switch dans le plan Biden « Build Back Better » qui rebondit toujours à la Chambre maintenant que le projet de loi sur les « infrastructures » a été adopté (indice : il ne s’agit pas des dépenses, il s’agit d’augmenter les impôts), la goutte d’eau dans la culture d’annulation, et quelques observations sur l’arrestation par l’avocat spécial Durham d’Igor Danchenko, qui ressemble à un personnage mineur de Rocky & Bullwinkle. Et bien sûr quelques nouvelles critiques de whisky !

Vous savez quoi faire maintenant, écoutez ici, ou écoutez nos hôtes chez Ricochet :

https://mp3.ricochet.com/2021/11/Ep-287-11621-10.44-AM.mp3